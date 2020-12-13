MUŞ - Sokaklar boş kaldı

- Boş kalan cadde ve sokaklarMUŞ - Muş ’ta koronavirüs mücadele kapsamında hafta sonunu kapsayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de sessizlik hakim oldu sokaklar baş kaldı.Kısıtlamanın başlamasıyla cadde ve sokaklarda denetimlerini aralıksız sürdüren Polis ekipleri, kısıtlamaya karşı vatandaşları uyardı.
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