MUŞ - Sokağa çıkma kısıtlaması

- Cadde ve sokaklardan görüntüler - Açık olan işyerlerinin kısıtlama başlamadan önce kapatılması - Polis ekiplerinin denetimiMUŞ - Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta içi her gün saat 21.00 ila 05.00 saatlerinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Van, Hakkari, Bitlis ve Muş 'ta cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım