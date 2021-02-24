Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
MUŞ - Soğuk hava etkili oluyor

MUŞ - Soğuk hava etkili oluyor

- Buz tutan göletler - Evlerin çatısında buz sarkıtlarıMUŞ (AA) - Kış mevsiminin çetin geçtiği Muş ta aşırı soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor. Muş ’ta kar yağışının etkisini kaybetmesiyle kentte dondurucu soğuklar etkili oluyor. Evlerin çatılarında, metrelerce buz sarkıtları oluştu.Dondurucu soğuk hava nedeniyle il genelinde bazı bina ve tek katlı evlerin çatılarında metrelerce buz oluşurken göletlerin yüzey dondu.

Buz Sarkıtları Kar Yağışı 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı