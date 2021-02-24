MUŞ - Soğuk hava etkili oluyor

- Buz tutan göletler - Evlerin çatısında buz sarkıtlarıMUŞ (AA) - Kış mevsiminin çetin geçtiği Muş ta aşırı soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor. Muş ’ta kar yağışının etkisini kaybetmesiyle kentte dondurucu soğuklar etkili oluyor. Evlerin çatılarında, metrelerce buz sarkıtları oluştu.Dondurucu soğuk hava nedeniyle il genelinde bazı bina ve tek katlı evlerin çatılarında metrelerce buz oluşurken göletlerin yüzey dondu.
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