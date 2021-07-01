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1 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
MUŞ - Saman yüklü tır devrildi

MUŞ - Saman yüklü tır devrildi

- Devrilen tırdan detay - Tır şoförü Yunus Yapıcı'nın konuşması - Yola sacılan saman balyaları - Devrilen tırdan yakın detaylar - Devrilen tırın düzeltilmesi Muş 'ta devrilen tırdaki samanı vatandaşlar topladıMUŞ (AA) - Muş 'un Korkut ilçesinde kontrolden çıkarak yan yatan tırdan saçılan saman balyaları çevredeki vatandaşlar tarafından toplandı.İlçe girişinde Yunus Yapıcı yönetimindeki 04 D 6001 plakalı tır bilinmeyen nedenle yan yatı.Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı kazada, tırın dorsesinde bulunan yaklaşık 25 ton saman etrafa saçıldı.Tır iş makinesi ile yoldan çekildi, etrafa saçılan saman balyaları da vatandaşlar tarafından toplandı.

İş Makinesi Trol 

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