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MUŞ - Polis ekipleri, besiciler ile vatandaşları 'sahte para'ya karşı uyardı
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17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
MUŞ - Polis ekipleri, besiciler ile vatandaşları 'sahte para'ya karşı uyardı

MUŞ - Polis ekipleri, besiciler ile vatandaşları 'sahte para'ya karşı uyardı

MUŞ - Polis ekipleri, besiciler ile vatandaşları "sahte para"ya karşı uyardı - Hayvan pazarında alıcı ve satıcıların pazarlık yapması - Polis ekiplerinin çiftçileri ve kurban alıcılarını bilgilendirmesi - Sahte paranın anlatılması - Hayvan satıcısı Nizamettin Yıldırak ve polis memuru İlker Yıldız ile röportaj Muş 'ta polis ekipleri, besiciler ile vatandaşları "sahte para"ya karşı uyardıMUŞ (AA) - Muş 'ta polis ekipleri, Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarındaki satıcılara, sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceğini uygulamalı anlattı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında broşür dağıtarak, sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı satıcıları uyardı.Hayvan pazarını gezen ekipler, satıcılardan, kurbanlık karşılığında aldıkları parayı kontrol etmelerini istedi.Polis memuru İlker Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, KOM Şube Müdürlüğü olarak Kurban Bayramı öncesinde meydana gelebilecek sahte para olaylarını engellemek için çeşitli bilgilendirme faaliyetlerinde bulunduklarını söyledi.

Hayvan pazarında hem satıcıları hem de alıcıları sahte para konusunda bilgilendirdiklerini aktaran Yıldız, "Sahte paraya karşı çiftçilerimize ve vatandaşlarımıza, uygulamalı olarak bilgi paylaşımı yaptık. Paraya dokunarak, görerek nasıl ayırt edebilecekleri konusunda fikir sunduk. Şimdiden tüm halkımızın bayramını kutluyoruz. Sahte parayla ilgili çalışmalarımız devam edecektir." diye konuştu.
Faaliyeti olumlu bulduklarını dile getiren satıcı Nizamettin Yıldırak da "Bayram öncesi mutlaka sahte paralar kalpazanlarda vardır. Geliyorlar, bizim gibi parayı tanımayan çiftçi arkadaşlarımızı kandırabiliyorlar. Bu konular hakkında aydınlatıcı bilgi sahibi olduk. Polis memuru arkadaşlara duyarlılıklarından dolayı çok teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

Kalpazan Polis Memuru Hayvan Pazarı Dolandırıcılık Polis Ekipleri 

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