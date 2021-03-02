MUŞ - Olumsuz hava koşulları nedeniyle 234 köy yolu ulaşıma kapandı
- Kar küreme çalışmaları - Kepçe operatörü Necat Aslan'ın açıklamasıMUŞ (AA) - Muş 'ta 2 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle 234 köye ulaşım sağlanamıyor.İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, yaptığı açıklamada, dün gece etkili olan kar nedeniyle Muş merkezde 60, Bulanık 55, Malazgirt 56, Varto 31, Hasköy 15 ve Korkut ilçesine 17 köy olmak üzere 234 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.
Ekiplerin kapalı köy yollarını açmaya başladıklarını ifade eden Yentür, ayrıca acil durumlar için bir ekibin de hazır bekletildiğini kaydetti. Bu arada Muş belediyesi ekipleri yol ve kaldırımlarda kar temizleme çalışmasına başladı.
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