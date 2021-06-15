MUŞ - Muşlu atlet Avrupa U-20 Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek
- İbrahim Karateker’in tarlada antrenman yapması - İbrahim Karateker’in koşu yapması - İbrahim Karateker’in kazandığı madalyalar - İbrahim Karateker ile röportaj Muş lu atlet Avrupa U - 20 Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecekMUŞ (AA) - İstanbul'da 10 - 15 Temmuz'da düzenlenen Balkan U20 Şampiyonasında gümüş madalya kazanan Muş lu atlet İbrahim Karateker, Estonya'da yapılacak Avrupa U - 20 Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek. Muş 'un Konukbekler beldesinde yaşayan milli atlet Karateker, Balkan U - 20 Şampiyonasında 3 bin metre engelli koşuda ikinciliği elde ederek başarılarına bir yenisini ekledi.Karateker, gazetecilere yaptığı açıklamada, hedefinin Türk bayrağını en yüksekte dalgalandırmak olduğunu, bunun için antrenmanlara başladığını söyledi.
Estonya'dan altın madalyayla dönmek istediğini belirten Karateker, şöyle konuştu:"Bugüne kadar çok sayıda yarışa katılarak 80 madalya kazandım. 2 Haziran'da Bursa'da düzenlenen Türkiye şampiyonasında, hem dünya hem de Avrupa barajını geçtim. İstanbul'da 15 ülkenin katılımıyla yapılan Balkan U - 20 Şampiyonasında koştum, sakatlıklarım nedeniyle ikinci oldum. Şu anda da 15 Temmuz'da Estonya'da yapılacak Avrupa şampiyonluğu için Erzurum'daki kampa katılarak çalışmalarımı sürdüreceğim. İnşallah Türk bayrağını dalgalandırıp ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim."
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