MUŞ - Muş'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu
- Park cadde ve sokaklardan görüntüler Muş 'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim olduMUŞ (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta içi her gün 21.00 ila 05.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'deki cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu. Muş 'ta da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu.Vatandaşların kısıtlamaya büyük oranda uyduğu kentte, polis ekipleri mahallelerde anons yaparak vatandaşları uyardı.
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