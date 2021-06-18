MUŞ - Mısır'da verilen idam kararları kınandı

- Memur - Sen İl Başkanı Mahir Barışan'ın açıklamalarıMısır'da verilen idam kararları Van ve Muş 'ta kınandıMUŞ - Mısır'da darbe karşıtı 12 kişi hakkında idam, 32 kişi hakkında da müebbet hapis cezası verilmesi protesto edildi.Memur - Sen İl Başkanı Mahir Barışan, il binasında yaptığı açıklamada, Mısır'da alınan kararı kınadıklarını ifade etti.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım