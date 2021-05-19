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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
MUŞ - Malazgirt'te hastane inşaatında çalışmalar devam ediyor

MUŞ - Malazgirt'te hastane inşaatında çalışmalar devam ediyor

- Malazgirt'teki hastane inşaatından görüntü - Hanefi Dursun ile röportajMalazgirt'teki hastane inşaatında çalışmalar devam ediyorMUŞ (AA) - Muş 'un Malazgirt ilçesinde 100 yataklı devlet hastanesinin inşaat çalışmaları devam ediyor.Şantiye Şefi İnşaat Mühendisi Hanefi Dursun, inşaatı gelecek yıl tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

100 yataklı yapılan hastanenin ihtiyaç halinde 150 yatak kapasiteye çıkarılabileceğini anlatan Dursun, hastanenin hizmete bölgede önemli bir eksikliğin giderileceğini belirtti.
Hastane Müdürü Hüseyin Haydaroğulları da "Hastanemizin projesi özel olarak hazırlandı. Yeni hastanemizde tüm vatandaşlarımıza çok daha kaliteli hizmet verilecek." dedi.

Hastane Devlet Hastanesi 

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