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01 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
MUŞ - Kar yağışı etkili oluyor (2)

MUŞ - Kar yağışı etkili oluyor (2)

- Kent merkezinden kar yağışından genel görüntüler - Kar yağarken trafikte seyreden araçlar - Köy yollarından yapılan çalışmalardan genel görüntülerMUŞ (AA) - Muş 'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 65 köye ulaşım sağlanamıyor. Muş ve ilçelerinin yüksek kesimlerdeki yerleşim yerlerinde olumsuz hava koşulları etkisini sürdürüyor.İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Nihat Rençber, yaptığı açıklamada, dün gece etkili olan kar nedeniyle Muş merkezde 26, Bulanık 15, Malazgirt 14 ve Varto ilçesinde 10 köy olmak üzere 65 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.

Ekiplerin kapalı köy yollarını açmaya başladıklarını ifade eden Rençber, ayrıca acil durumlar için bir ekibin de hazır bekletildiğini kaydetti.

Köy Yolları Kar Yağışı 

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