MUŞ - Kar yağışı

- Kar yağışı - Kar yağışı altında yürüyen insanlarMUŞ (AA) - Muş , aniden bastıran kar yağışına hazırlıksız yakalandı.Kente sabah saatlerinden etkisini göstermeye başlayan karla karışık yağmur yağışı, devam ederken zaman zaman etkisinin sürdüren kar yağışı cadde ve sokaklarda gezen vatandaşları olumsuz yönde etkiledi.
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