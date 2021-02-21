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21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
MUŞ - Kar yağışı

MUŞ - Kar yağışı

- Kent merkezinden kar görüntüleri - Karla kaplı araçlar - Ekiplerin kar temizlemesi Muş 'ta etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürünürken,il genelinde 31 köy yolu ulaşıma kapandı. Muş ta etkili olan kar yağışı kente manzaralar oluştururken belediyenin karla mücadele ekibi de kar küreme ile cadde ve kaldırımları temizliyor.

Kar Temizleme Karla Mücadele Kaldırımlar Kar Yağışı 

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