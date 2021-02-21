MUŞ - Kar yağışı

- Kent merkezinden kar görüntüleri - Karla kaplı araçlar - Ekiplerin kar temizlemesi Muş 'ta etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürünürken,il genelinde 31 köy yolu ulaşıma kapandı. Muş ta etkili olan kar yağışı kente manzaralar oluştururken belediyenin karla mücadele ekibi de kar küreme ile cadde ve kaldırımları temizliyor.
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