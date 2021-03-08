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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
MUŞ - Güvenlik güçleri, kadınlara karanfil dağıttı

MUŞ - Güvenlik güçleri, kadınlara karanfil dağıttı

- Güvenlik güçlerinin kadınlara karanfil dağıtması - Kadın astsubayların iş yerlerindeki kadınlara karanfil dağıtması - Güvenlik güçlerinin İstasyon Caddesi'nde kadınların gününü kutlaması - İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesinde görevli komiser Nilgün Şimşek ile röportaj - Jandarma Astsubay Çavuş Hafize Doğan ile röportaj - Kadınlardan Merve Tokdemir ile röportaj Muş 'ta güvenlik güçleri, kadınlara karanfil dağıtarak gönlüne dokunduMUŞ (AA) - Muş 'ta polis ve jandarma ekipleri, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla kadınlara karanfil dağıttı.
İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünde görevli kadın personeller, İstasyon Caddesi'nde kar yağışına rağmen kadınların gününü kutladı.İş yerlerini ziyaret eden kadın askerler, kadınlara karanfil vererek gönüllerine dokundu. Kadınlar da günlerini kutlayan jandarma ve polis ekiplerine hem dua hem de teşekkür etti.Jandarma Astsubay Çavuş Hafize Doğan, gazetecilere, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı kadın astsubaylar olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Doğan, "Dünyanın her tarafında varlığını hissettiren kadınlarımızı unutmadık. Karanfil dağıtarak günlerini kutladık, gönüllerine dokunduk." dedi.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesinde görevli komiser Nilgün Şimşek ise "8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İstasyon Caddesi'nde bütün kadınlarımızın gününü kutladık. Kar yağışına rağmen karanfil dağıtıyoruz. Kadınlarımızın destekçisiyiz ve her zaman yanlarındayız." diye konuştu.
Kadınlardan Merve Tokdemir de "Bizim için değerli bir gün. Etkinlik sayesinde mutlu olduk. Bizi unutmayan jandarma ve polis ekiplerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kadın Astsubay Jandarma Güvenlik Güçleri Polis Ekipleri Kar Yağışı 

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