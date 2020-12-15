MUŞ - Etkili sis, hayatı olumsuz etkiliyor

- Kent merkezinde etkili olan sis - Muş - :Bitlis karayolunda sisli yolda seyreden araçlarMUŞ (AA) - Muş 'ta, etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin bazı bölgelerde 5 metreye kadar düştüğü kara yolunda sürücüler güçlükle ilerliyor.Kentte uzun süreden beri etkili olan yoğun sis, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düştüğü kentte, trafik kontrollü sağlandı. Yetkililer, yoğun sis nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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