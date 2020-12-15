Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
MUŞ - Etkili sis, hayatı olumsuz etkiliyor

MUŞ - Etkili sis, hayatı olumsuz etkiliyor

- Kent merkezinde etkili olan sis - Muş - :Bitlis karayolunda sisli yolda seyreden araçlarMUŞ (AA) - Muş 'ta, etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin bazı bölgelerde 5 metreye kadar düştüğü kara yolunda sürücüler güçlükle ilerliyor.Kentte uzun süreden beri etkili olan yoğun sis, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düştüğü kentte, trafik kontrollü sağlandı. Yetkililer, yoğun sis nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Trol 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement