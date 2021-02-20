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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
MUŞ - Doğu'daki 4 ilde 612 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

MUŞ - Doğu'daki 4 ilde 612 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

- Kara gömülen evler - Kara gömülen araçlar - Araçları temizleyen vatandaşlar - Köy sakini Eyüp Omur ile röportaj - Dar sokakların vatandaşlar tarafından kürek yardımıyla açılması - Köylülerin patika yol oluşturması - Vatandaşlardan Asım Çamdolsun ile röportaj - Ara sokaklar - Evlerine gitmeye çalışan vatandaşlar - Çamaşırları bir metre karda bulunduğu yerden almaya çalışan vatandaş Menekşe Omur - Üzeri karla kaplı çamaşırların toplanması - Vatandaş Menekşe Omur ile röportaj - Varto merkezi kar yağoşı - İş makinesinin yol açma çalışmaları - Köy muhtarı, Ali Ekber Özbek konuşması - Varto Özel İdare Şantiye Şefi,Halis Özdil konuşmasıDoğu'daki 4 ilde 612 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyorMUŞ(AA) - Muş , Bitlis ,Van ile Hakkari'de kar ve tipi nedeniyle 612 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.Kar ve tipi nedeniyle Muş 'ta 114, Bitlis'te 125, Hakkari'de ise 162 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.Söz konusu illerde İl Özel İdaresi ekipleri, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, Muş 'ta kar yağışı nedeniyle 114 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.

Ekiplerin karla kaplı köy yollarını açmaya başladıklarını ifade eden Yentür, ayrıca acil durumlar için de bir ekibin hazır bekletildiğini kaydetti.
Varto Özel İdare Şantiye Şefi,Halis Özdil “Kartaldere köyündeyiz. Gece gündüz demeden karla mücadelede çalışıyoruz. İnşallah bir iki gün içerisinde tüm köy yollarımızı açacağız. Bazı yerlerde bir metre, bazı yerlerde fırtınanın etkisiyle kar kalınlığı 2 metreye kadar yükseliyor. Yolları açmaya çalışıyoruz. İnşallah vatandaşlarımızın ulaşımını sağlayacağız.”Köy muhtarı, Ali Ekber Özbek “iki gündür kar yağışı nedeniyle yollarımız kapalı. Muş İl Özel İdare ekipleri yollarımızı açtı. Onlara teşekkür ederiz. Yer yer bir metre kalınlığında kar var. Köy yolumuz ulaşıma açıldı. Şu an bir sıkıntı yok.”

Kar Kalınlığı Köy Yolları Karla Mücadele Allah Kar Yağışı 

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