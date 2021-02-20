MUŞ - Doğu'daki 4 ilde 612 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
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Ekiplerin karla kaplı köy yollarını açmaya başladıklarını ifade eden Yentür, ayrıca acil durumlar için de bir ekibin hazır bekletildiğini kaydetti. Varto Özel İdare Şantiye Şefi,Halis Özdil “Kartaldere köyündeyiz. Gece gündüz demeden karla mücadelede çalışıyoruz. İnşallah bir iki gün içerisinde tüm köy yollarımızı açacağız. Bazı yerlerde bir metre, bazı yerlerde fırtınanın etkisiyle kar kalınlığı 2 metreye kadar yükseliyor. Yolları açmaya çalışıyoruz. İnşallah vatandaşlarımızın ulaşımını sağlayacağız.”Köy muhtarı, Ali Ekber Özbek “iki gündür kar yağışı nedeniyle yollarımız kapalı. Muş İl Özel İdare ekipleri yollarımızı açtı. Onlara teşekkür ederiz. Yer yer bir metre kalınlığında kar var. Köy yolumuz ulaşıma açıldı. Şu an bir sıkıntı yok.”
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