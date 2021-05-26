Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
MUŞ - Çocukları için HDP binası önünde eylem yapan aile sayısı 5'e yükseldi

MUŞ - Çocukları için HDP binası önünde eylem yapan aile sayısı 5'e yükseldi

- HDP il başkanlığından genel görüntüler - Annelerden genel görüntüler - Baba Şemsettin Özcan'ın konuşması - Gülbahar Teker'in konuşması - Köy Muhtarı Abdulhakim Aktar'ının konuşması - Atik Kılıç'ın konuşması Muş 'ta çocukları için HDP binası önünde eylem yapan aile sayısı 5'e yükseldiMUŞ (AA) - Muş 'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak partinin il başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aile sayısı 5'e yükseldi.Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, HDP İl Başkanlığı önünde "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk - Kürt kardeştir, HDP kalleştir" ve "Halkı dolandıran parti" yazılı dövizler taşıdı.Çocuklarının fotoğraflarını ve Türk Bayrağını ellerinden düşürmeyen aileler, HDP aleyhine slogan attı.Bu hafta 2 ailenin daha katılmasıyla sayıları 5'e yükselen aileler, çocuklarının kaçırılmasından sorumlu tuttukları partililere tepki gösterdi.Oğlu 2016'da dağa kaçırılan Şemsettin Özcan, gazetecilere, çocuklarına kavuşuncaya kadar HDP önünde oturma eylemi yapacaklarını söyledi.

Aile sayısının her hafta artmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Özcan, "HDP'den çocuğumu istiyorum. Uyanın çocuklar, HDP'nin dediğini yapmayın. HDP sizi kandırıyor. Sizi başka yerlere satıyor. Kızlarımızı, çocuklarımızı götürüyorlar, bu bir namus davasıdır. Sizden rica ediyorum bu HDP'yi kapatın." dedi.
- "HDP bizden ve çocuklarımızdan ne istiyor?"Oğlu 2014'te kaçırılan anne Gülbahar Teker ise ailelerin sayısının artmasıyla seslerin daha gür çıktığını belirterek, "Korkmuyorum onlardan. HDP bizden ve çocuklarımızdan ne istiyor? 10 yaşında çocukları kaçırıyorlar. Kızlar gelin teslim olun, korkmayın. Anneler, babalar olarak burada perişan olduk, ağlıyoruz. İnşallah HDP kahrolur." ifadelerini kullandı.Çocuğunun HDP'liler tarafından kandırıldığını aktaran Atik Kılıç da bugüne kadar bir haber alamadığı oğluna güvenlik güçlerine teslim olması için çağrı yaptı.Kız kardeşinin 1999 yılında pancar toplarken dağa kaçırıldığını belirten Varto ilçesine bağlı Kayadelen Köyü Muhtarı Abdulhakim Aktar, bugün ilk kez katıldığı eylemi kız kardeşine kavuşuncaya kadar sürdüreceğini vurguladı.

Güvenlik Güçleri Kaçırılma Oturma Eylemi Kız Kardeş Terör Örgütü 

İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Genç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattıGenç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement