MUŞ - Bir kişinin öldürülmesiyle ilgili 6 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı
- Ele geçirilen malzemelerin sergilenmesi Muş 'ta bir kişinin öldürülmesiyle ilgili 6 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldıMUŞ (AA) - Muş 'un Bulanık ilçesinde bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili 6 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.Valilikten yapılan açıklamada göre, Bulanık ilçesinde bir kişinin silahla başından vurularak öldürüldüğü belirtildi. Muş Emniyet Müdürlüğü tarafından olayla ilgili çalışma yürütüldüğü bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"Bu kapsamda olay sonrasında Bulanık ilçesi başta olmak üzere il genelinde yapılan operasyonlarda 4 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, av tüfeği, 8 şarjör, 122 tabanca fişeği ve 24 av fişeği ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatılmıştır."Açıklamada, kentte suçla mücadelenin kesintisiz sürdürüleceği vurgulandı.
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