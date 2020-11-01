Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Muş AFAD’dan gönüllülere afet eğitimi

Muş AFAD’dan gönüllülere afet eğitimi

AFAD personellerinin gönüllülere malzemeleri tanıtması

Deprem Doğal Afet Afad 

-gönüllülerin araç gereçleri kullanması
-afad personellerinden detay
-genel ve yakın detaylar
-gönüllü vatandaş Özkan Aslan röportaj

( MUŞ ) MUŞ

- Muş İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri tarafından afet gönüllülerine yönelik “Arama-kurtarma, malzeme tanıtımı ve kullanma eğitimi” verildi.
AFAD hizmet binası bahçesinde düzenlenen eğitime; AFAD personelleri ve gönüllü üyeler katıldı.
Burada uzman ekipler tarafından deprem ve afet durumlarında kullanılan araç gereçler hakkında gönüllülere teorik ve pratik bilgilendirmeler yapıldı. Acil durumlarda olaylara müdahale edebilmek için eğitim alan gönüllüler, olası doğal afetlerde canlıların umudu olacak. Eğitime katılan gönüllülerden Özkan Aslan, ülke olarak doğal afetlere karşı mücadele içerisinde olduklarını ve bilinçlenmek için bu eğitime katıldığını söyledi.

Ekiplerce verilen teorik eğitimleri pratiğe dökme fırsatı yakaladıklarını anlatan Aslan, doğal afetlerde kullanılan malzemeleri kullanarak bilgi sahibi olduklarını ifade etti.
Yaklaşık 4 saat süren eğitim, değerlendirme sınavı yapılmasının ardından sona erdi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
Depremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su BastıDepremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su Bastı
Çöl fırtınası bir şehri tuttuÇöl fırtınası bir şehri tuttu
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı