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22 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Muratlı'da 2 otomobil kavşakta çarpıştı: 3 yaralı

Muratlı'da 2 otomobil kavşakta çarpıştı: 3 yaralı

Yaralıya ilk sağlık müdahalesi

İlk Müdahale Polis Trafik Kazası Gesi Trol 

-Ambulanslar
-Polis, Jandarma ve Bölge Trafik ekipleri
-Kaza yapan araç
-Yaralının ambulansa sevki
-Trafik polisleri araç geçişini kontrollü verirken
-Araçta arama yapılması

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde pick up ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Muratlı ilçesi çevreyolunun Kırkkepenekli Mahallesi bölgesinde kalan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burhan E. idaresindeki 06 AGJ 476 plakalı pick up türü araç ile Erdem G. yönetimindeki 05 LN 532 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 05 LN 532 plakalı otomobil sürücüsü Erdem G. ile araçtaki yolcular Aşkın K. ve Elvan G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak, Tekirdağ Devlet Hastanesi ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi’ne sevk etti. Kazayla ilişkin soruşturma başlatıldı.
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