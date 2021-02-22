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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Muratdağı’nda yabani hayvanlar için yem bırakıldı

Muratdağı’nda yabani hayvanlar için yem bırakıldı

drone görüntüsü

Gesi Yabani Hayvanlar Harekete Geç Hayvan Irak 

-Yemlerin araçtan indirilmesi
-Yemlerin taşınması
-Yemlerin bölgesel olarak dağıtılması
-detay görüntüsü

( UŞAK ) - UŞAK

- Kar yağışının yoğun olduğu Uşak’ın Muratdağı bölgesinde yabani hayvanlar için harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, doğaya yem bıraktı. 2 bin 312 metre yüksekliğiyle Uşak’ın en yüksek dağı olan Muratdağı’nda zorlu kış şartlarında yabani hayvanların aç kalmaması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, karın yaklaşık 50 santimetreye kadar ulaştığı Muratdağı'nda çeşitli yerlere sakatat, yonca, buğday, yeşillik gibi birçok yiyecek bıraktı. Tavşan, yılkı atları, kurt ve yabani kuşlar gibi değişik türde çok sayıda hayvanın bulunduğu Muratdağı’nda tüm hayvanların yiyebileceği yemler ekipler tarafından dağıtıldı. (KK-MB-Y)
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