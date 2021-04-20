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20 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Murat Nehri’ne düşen 6 yaşındaki İpek toprağa verildi

Murat Nehri’ne düşen 6 yaşındaki İpek toprağa verildi

Cenaze aracının gelmesi

Cenaze Köy Mezarlığı Gesi 

-cenazeden görüntü
-defnedilmesi
-detaylar
-fotoğraf

( AĞRI ) AĞRI

- Ağrı’da arkadaşlarıyla oynarken nehre düşen ve hayatını kaybeden 6 yaşındaki İpek toprağa verildi.
Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Mollakara köyünde 4 arkadaşı ile birlikte Murat Nehri yakınlarında oyun oynarken dengesini kaybederek suya düşen ve bulunduğu bölgeden 15 kilometre uzaklıkta cansız bedenine ulaşılan 6 yaşındaki İpek Y., Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan otopsisinin ardından Mollakara köyüne getirildi.
Diyadin Kaymakamı Alper Balcı’nın da katıldığı cenaze töreninde, minik İpek’in cansız bedeni anne ve babasının gözyaşları arasında köy mezarlığında toprağa verildi.

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