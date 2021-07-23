Muradiye 25 düzensiz göçmen yakalandı

-Taksiden indirilen göçmenler

-Gözaltına alınan şüphelilerin adliyeye çıkarılması



( VAN ) VAN



- Van'ın Muradiye ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 25 düzensiz göçmen yakalandı. Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan arazi tarama faaliyetleri sırasında Karahan Mahallesi'nin farklı noktalarında yürüyerek ilerleyen 15 düzensiz göçmeni tespit etti. Bölgeye operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen 15 Afganistan uyrukluyu yakaladı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aynı mahallede şüphe üzerine durdurulan bir takside ise toplam 10 Afganistan uyruklu şahıs yakalandı. Yakalanan 25 düzensiz göçmenin, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi. İlçede yasa dışı geçişleri organize edenlere yönelik operasyon düzenleyen jandarma ekiplerince gözaltına alınan 6 şahıs ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Erciş Cezaevine gönderildi. (MSA-Y)

