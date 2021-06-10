Münevver teyzenin yol isteği gerçek oldu

-Ümmet Görgülü'nün katır yanında teşekkürü

-Münevver Görgülünün katır üstünde devlete teşekkürü

-Belediye personelinden detay

-Mahalle sakinlerinden detay

-İş makinası çalışa detay



( ADANA - ÖZEL)- Tufanbeyli Belediye Başkanı’ndan yol isteyen Münevver teyze, yıllar sonra yola kavuşunca katır üstünde teşekkür etti ADANA



- Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde katırlarla süt taşıyarak geçimini sağlayan Münevver Görgülü ve mahalle halkı, Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü’den yol istedi. Başkan Ergü vatandaşların talebine kayıtsız kalmazken Münevver teyze başkana katır üstünde teşekkür etti. Tufanbeyli’nin bin 800 rakımlı Demiroluk Mahallesi öküz çukuru mevkiinde katırlar üstünde hayvancılık ve süt ürünleri ile geçimlerini sağlayan Görgülü ailesi ve köy sakinleri yıllar sonra Tufanbeyli Başkanı Remzi Ergü'nün girişimleri ile ilk kez araç kullanabilecekleri yola kavuşuyor. Yıllardır at ve eşek ile ulaşımını sağlayan köy sakinleri iş makinasının çalışması ile devlete ve Belediye Başkanı Remzi Ergü’ye dualar ederek teşekkür etti. Vatandaşlardan Ümmet Görgülü, “Çocukluğumdan beri buradayım koyun güttüm. Başkan sözünün adamıymış yolumuzu geldi yaptı. Sütümüzü yoğurdumuzu taksi ile indireceğiz. Allah razı olsun kendisinden ve devletimizden” dedi.

Katır üstünden başkana seslenen Münevver görgülü ise teşekkür etti. Tufanbeyli Belediyesi çalışanı Yaşar Sancar ise Tufanbeyli Belediyesi olarak halkın tüm eksikliklerinin giderilmesi için uzak yakın demeden çalışmaların hızla sürdüğünü kaydetti.

(UMT-

