- Münbiç'te patlama: 4 yaralı

- Suriye'nin Halep kırsalındaki Münbiç bölgesinde bir araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 4 kişi yaralandı. Suriye'nin Halep kırsalındaki Münbiç bölgesinde bulunan el-Sondos Caddesi'nde bir araca yerleştirilen bomba patladı. Yerel kaynaklar, patlama sonucu 4 kişinin yaralandığını aktardı. Patlamada ayrıca araç kullanılmaz hale gelirken çevrede maddi hasar da meydana geldi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım