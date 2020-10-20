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20 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
- Münbiç'te patlama: 4 yaralı

- Münbiç'te patlama: 4 yaralı

olay yeri

( HALEP ) HALEP

Gesi 


- Suriye'nin Halep kırsalındaki Münbiç bölgesinde bir araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 4 kişi yaralandı. Suriye'nin Halep kırsalındaki Münbiç bölgesinde bulunan el-Sondos Caddesi'nde bir araca yerleştirilen bomba patladı. Yerel kaynaklar, patlama sonucu 4 kişinin yaralandığını aktardı. Patlamada ayrıca araç kullanılmaz hale gelirken çevrede maddi hasar da meydana geldi.
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