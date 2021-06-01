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1 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
- Münbiç’te halktan PKK/YPG karşıtı karşı protesto: 2 ölü

- Münbiç’te halktan PKK/YPG karşıtı karşı protesto: 2 ölü

Protestodan detay

( MÜNBİÇ ) MÜNBİÇ

Protesto Terör Örgütü Teröristler 


- Suriye’nin Münbiç kentinde halk, YPG/PKK’nın çocukları zorla silah altına almasını protesto etti. PKK/YPG’li teröristlerin müdahalesi sonucu 2 sivil hayatını kaybederken, 5 sivil de yaralandı. Suriye’nin Halep kırsalında bulunan Münbiç’te halk, terör örgütü PKK/YPG’nin sivilleri özellikle de çocukları zorla silah altına almasını protesto etti. Münbiç kent merkezinde bir araya gelen siviller, PKK/YPG’nın yaşlıları ve çocukları zorla silah altına almasını kınadı. PKK/YPG’li teröristlerin sivilleri sürekli kaçırdığını vurgulayan protestocular, artık evlerde ve mahallelerde güvende hissetmediklerini aktardı. Protesto sırasında PKK/YPG teröristleri sivillere saldırdı. PKK/YPG mensuplarının ateş açması sonucu 2 sivil hayatını kaybedenken 5 sivil de yaralandı.
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