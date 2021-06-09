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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Mumbai’de şiddetli yağış sokakları göle çevirdi, evleri su bastı

- Mumbai’de şiddetli yağış sokakları göle çevirdi, evleri su bastı

Cadde ve sokaklardan görüntüler

(MUMBAİ) MUMBAİ

Muson Yağmurları Tren Seferleri Gana Şiddetli Yağış 


- Hindistan'ın Mumbai kentini etkisi altına alan muson yağmurları cadde ve sokakları göle çevirirken, çok sayıda evi su bastı. Hindistan'da her yıl 10 Haziran ve sonrasında görülen Muson yağmurları bu sene beklenenden önce geldi. Maharaştra eyaletine bağlı Mumbai kentinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli muson yağmurları, kentin cadde ve sokaklarını göle çevirdi. Yollardaki araçlar sular altında kalırken, çok sayıda evi de su bastı. Şiddetli yağışlar sonucu demiryolu raylarında su birikmesi nedeniyle Merkez Demiryolu tarafından işletilen liman ve merkez hatlardaki yerel tren seferleri kesintiye uğradı. Muson yağmurlarının önümüzdeki 2 gün boyunca Telangana ve Andhra Pradesh eyaletlerinde etkili olacağı, daha sonra ise Odisha ve Batı Bengal'e doğru ilerleyeceği tahmin ediliyor.
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