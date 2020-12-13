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13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Mum ışığında kumara 100 bin lira ceza

Mum ışığında kumara 100 bin lira ceza

Polisin kahvehaneye girmesi

Polis Para Cezası Kahvehane 

-Kumar oynayanlar
-Karanlıkta kumar oynayanlar
-detay görüntü

( ADANA )- Adana’da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanede mum ışığında kumar oynayan 32 kişiye 100 bin 800 lira para cezası kesildi ADANA

- Adana’da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanede mum ışığında kumar oynayan 32 kişiye 100 bin 800 lira para cezası kesildi.Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir kahvehanenin açık olduğu ve kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Yapılan baskında polis mum ışığında kumar oynayan 32 kişi tespit etti. Polis 32 kişiye Covid tedbirlerine uymamaktan 100 bin 800 lira para cezası kesti. Ayrıca kahvehane de pandemi kurallarına uymamaktan kapatılıp mühürlendi.
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