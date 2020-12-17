Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
- Mülteciler, Zor Yaşam Koşullarına Direnmeye Devam Ediyor

- Mülteciler, Zor Yaşam Koşullarına Direnmeye Devam Ediyor

- Sular altında kalan mülteci kampından görüntüler

( İDLİB ) - Mülteciler, zor yaşam koşullarına direnmeye devam ediyor İDLİB

Sağanak Yağış Mülteci Şiddetli Yağış Kış Mevsimi Mülteci Kampı 


- Suriye’nin İdlib şehri kırsalında bulunan kamplarda yaşayan mülteciler şiddetli yağışın neden olduğu zor yaşam koşulları ile mücadele etmeye devam ediyor. Suriye’deki mülteciler için yaşam koşulları kış mevsiminin başlamasıyla birlikte giderek zorlaşıyor. Suriye’nin kuzeyindeki İdlib kırsalında yer alan sınır kamplarında mülteciler, zor yaşam koşulları ile mücadele etmeye devam ederken, yaşanan şiddetli yağış mültecilere zor anlar yaşattı. Yaşanan sağanak yağış, mülteci kampında yer alan çadırların ve mobilyaların sular altında kalmasına neden oldu. Aynı zamanda İdlib’in doğusunda yer alan Maaret el Numan kırsalında bulunan kampta ise mülteciler, çadırların geceleri yağmur sularını sızdırmasından şikayetçi. Sular altında kalan sınır kapına ait görüntüler ise kameralara yansıdı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreniİsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreni
Karda yürümenin püf noktalarıKarda yürümenin püf noktaları
İnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştıİnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştı
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...
Kan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu AçıklayamadıKan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu Açıklayamadı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement