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14 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Mülteci taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 21 yaralı

Mülteci taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 21 yaralı

Olay yerinden görüntü

Mülteci 

-yaralılardan görüntü
-detaylar

( KIRKLARELİ ) KIRKLARELİ

- Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinden İstanbul yönüne doğru seyir halinde olan panelvan minibüsün tırla çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 21 kişi ağır yaralandı. Aracın mülteci taşıdığı öğrenildi. Lüleburgaz TEM Otoyulu’nda İstanbul istikameti üzerinde seyir halinde olan Ş.Ş. yönetimindeki 34 VH 4635 plaka sayılı panelvan minibüs tırla çarpıştı. Mülteci taşıdığı öğrenilen panelvan minibüste bulunan 22 kişiden 1’i hayatını kaybederken, 21 mülteci ağır yaralandı. Olay yerine kısa süre içinde çok sayıda emniyet, sağlık ve İtfaiye ekibi geldi. Araçta sıkışan sürücü Ş.Ş., İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araçtan çıkarıldı. Yaralılar Lüleburgaz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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