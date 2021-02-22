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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Mühürlenen iş yerini hafta sonu açarak kısıtlama kurallarını hiçe saydılar

Mühürlenen iş yerini hafta sonu açarak kısıtlama kurallarını hiçe saydılar

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Hafta Sonu Para Cezası Trol 

-Şahıslar
-Fotoğraflar

( İSTANBUL )- Kuralları hiçe sayan 18 şahsa toplam 62 bin 442 TL idari para cezası kesildi. İSTANBUL

- Kağıthane’de hafta sonu mühürlenmiş iş yerini açarak, kısıtlama uygulamasını ihlal eden 18 şahsa toplam 62 bin 442 TL idari para cezası uygulandı. İşyeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, COVID-19 tedbirleri ile ilgili Kağıthane’de yapılan çalışmalar kapsamında; 29 Şubat Cumartesi günü saat 23.30 sıralarında Kağıthane ilçesi Ortabayır Mahallesinde bulunan ve daha önce mühürlenmiş işyerinin açık olduğu tespit edildi. Yapılan kontrolde işyerinde 18 şahsın bulunduğu, şahısların kısıtlama uygulamasını ihlal ettikleri ve sosyal mesafe kurallarına aykırı davrandıkları görüldü.
Kısıtlama kurallarına uymayan şahıslara toplam 62 bin 442 TL idari para cezası Konu ile ilgili olarak işyerinde bulunan 18 şahıs hakkında 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesine istinaden her bir şahsa 3 bin 469 TL olmak üzere toplam 62 bin 442 TL idari para cezası işlemi uygulandı. İşyeri sahibi hakkında mühür fekkinden adli işlem yapılmış, bahse konu işyeri İlçe Zabıta Ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.
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