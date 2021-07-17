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Muhtarlık binası ve iş yerinde yangın çıktı
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17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Muhtarlık binası ve iş yerinde yangın çıktı

Muhtarlık binası ve iş yerinde yangın çıktı

Muhtarlık binası ve iş yerinin yangın anından genel detay

Hastane Yangın Yangına Müdahale 

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesinden sonraki görüntüden detay
-yangın çalışmalarının tamamlanmasından genel detay
-Yanan iş yerinden detay

( BATMAN ) BATMAN

- Batman yeni Siirt çevre yolu üzerinde özel bir hastanenin yanında bulunan muhtarlık binası ve bir iş yerinde dün gece henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.Olay dün akşam saatlerinde Batman yeni Siirt çevre yolu üzerinde bulunan muhtarlık binasında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü yangın çıkan binada alevler hızla büyüdü ve yanındaki iş yerine de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangın maddi hasara neden oldu.Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.
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