- Muhtarların en etkili olduğu ilçe

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( BURSA ) BURSA



- 131 mahallesiyle Bursa’nın hizmet alanı en büyük bölgelerinin başında gelen Mustafakemalpaşa’da muhtarlar, Belediye Başkanı Mehmet Kanar’ın tüm karar süreçlerinde aktif rol alıyor. Belediye Başkanı Mehmet Kanar, muhtarlarla istişare toplantılarını sürdürüyor. Muhtarların talep ve beklentilerinin karşılanması için sık sık mahalle muhtarları ile bir araya gelen Başkan Kanar, toplantıda birlik vurgusu yaparak, el birliği ile daha çok şeyi başaracaklarını söyledi.



Belediye meclis salonunda gerçekleştirilen muhtarlarla istişare toplantısında konuşan Başkan Kanar, “Muhtarlarımızla beraberiz. İstek ve önerilerini değerlendirmek, sorunları çözmek adına kararlılıkla çalışıyoruz. Elimizden gelenin daha fazlasını yapmak için el birliğiyle daha çok çalışacağız. Birliğimiz daim olsun inşallah” dedi.

Mehmet Kanar, Büyükşehirle güçlü bir koordinasyon kurduklarını kaydederek, “Alt ve üst yapıdan ulaşıma, tarım ve hayvancılık gibi kırsal kalkınma faaliyetlerine kadar mahallelerimizde birçok atılımı birlikte hayata geçireceğiz ifadelerini kullandı. (ON-MŞ)



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