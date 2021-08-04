- Muhtarlar korosu ünlü korolara taş çıkartıyor

--TÜRKÜ SÖYLENMESİ

--muhtarlar ve öğretmen açıklama



( MALATYA ) MALATYA



- Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 15 mahalle muhtarının bir araya gelmesiyle kurulan Muhtarlar Korosu, eğitimlerinin tamamlanmasıyla sahne alacaklarını günü bekliyor. Yeşilyurt Belediyesi Muhtarlık İşler Müdürlüğünün ve Yeşilyurt Kent Konseyinin girişimleriyle İlçedeki 15 mahalle muhtarının katılımıyla Yeşilyurt Muhtarlar Korosu, 2 ay önce kuruldu. Herhangi bir ses eğitimi almamış muhtarlardan oluşan Muhtarlar Korosu, Müzik Öğretmeni Büşra Yiğit yönetiminde Malatya ve farklı yörelere ait türkülerin provalarına devam ediyor. Yeşilyurt Kent Konseyi Toplantı Salonunda gerçekleşen eğitimleri aksatmadan sürdüren mahalle muhtarları, eğitimlerinin tamamlanmasıyla sahne alacaklarını günü bekliyorlar. Yakınca Mahalle Muhtarı Mevlüt Tunç, muhtarlar arasındaki kaynaşmaya kurulan koronun katkı sunduğunu ifade ederek “Muhtar arkadaşlarımızla birlikte hem kaynaşmamız hem sosyal aktivitelere katılmamız konusunda bu düzeni kurdukları için bu organizasyonu yaptıkları için Yeşilyurt Belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Tabii ki bizden yetenekli arkadaşlarımız var ama bizde onların içerisinde kendimizi ispat etmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Gazi Mahallesi Muhtarı Hüseyin Başıbüyük, 2 aydır süren çalışmaların güzel bir şekilde ilerlediğini belirterek “2 aya yakın bu çalışmalarımızı yürütüyoruz. Büşra hocamıza özellikle teşekkür ediyoruz. Çalışmalarımız son derece güzel gidiyor. Haftada iki gün hocalarımızın teşvikiyle çalışmalarımız oluyor. Çok memnunuz, Kiraz Festivaline çıktık. Malatya halkı çok değer verdi. Çok beğendiler. Bu çalışmalardan son derece mutlu oluyoruz” ifadelerini kullandı. İlyas Mahallesi Muhtarı Faik Şahin, Türkiye’de sadece muhtarlardan oluşan ilk koro olduklarına dikkat çekerek “Yeşilyurt Belediye Meclis aracılığıyla bizlere sordular. Koroya katılmak isteyen muhtarlar buyursunlar diye teklif sundular. Biz muhtar arkadaşlarımızla birlikte koroya gönüllü olarak gelmek istedik. Bu koroyu da Türkiye’de muhtarlar olarak ilk gerçekleştirmek istedik. Diğer şehirlerde gördük farklı ancak muhtar olmayan kişilerin aracılığıyla söylenen konser şekliydi. Ama biz Büşra hocamız aracılığıyla sadece muhtarların sesiyle sunmak istediler. Yeşilyurt Belediyesi destek çıktı bize. 2 ay sürdü. Güzel eğitimimiz gördük. Konsere hazır bir şekilde Yeşilyurt’u temsil edecek” dedi.

Müzik Öğretmeni Büşra Yiğit, Muhtarlar Korosuna verdiği desteklerden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini dile getirerek “İki aylık bir çalışmamız var. Muhtarlarımız tamamıyla ses konusunda eğitimsiz, aralarında 2 yada 3 tane sesi iyi olan muhtarım var. Onun haricinde geri kalan muhtarlarımız ses eğitimi almadılar. 2 aylık çalışma içerisinde güzel bir konser yapmayı planlıyoruz. Eserlerimiz az kaldı. Bizleri bu projeye teşvik eden Mehmet Çınar başkanımıza ve Yeşilyurt kent konseyi müdürlerimize çok teşekkür ederiz. Ekibimiz 15 kişiden oluşuyor” şeklinde konuştu.

(VK-SD-

