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22 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Muhtarın evi alevlere teslim oldu

Muhtarın evi alevlere teslim oldu

YANGINDAN GÖRÜNTÜ

Köy Muhtarı Trol 

-EVDEN GÖRÜNTÜ
-YANGINDAN ALEVLİ GÖRÜNTÜLER

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ın Devrek İlçesi Mumcuoğlu Köyü Muhtarı Celal Hırçın’ın evinin çatı kısmında yangın meydana geldi. Yangında çatı kül olurken herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Edinilen bilgiye göre Zonguldak’ın Devrek ilçesi Mumcuoğlu Köyü'nde köy muhtarı Celal Hırçın’ın ikamet ettiği evinin çatı kısmında gece saatlerinde kalorifer bacasından çıktığı tahmin edilen yangın meydana geldi. Kısa sürede büyüyen yangın bütün katı sardı. Yangını fark eden muhtar Celal Hırçın ve mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler söndürme çalışmalarına başladı.
Köylü halkının da yardımıyla yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Meydana gelen yangında can kaybı yaşanmazken çatı kısmı kullanılmaz hale geldi.
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