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14 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Muhtardan tişörtlü sosyal mesaj

Muhtardan tişörtlü sosyal mesaj

Muhtarın yaptırdığı üzerinde yazılar yazan tişörtler

Şiddete Hayır Beğendik Şahit Kadına Şiddet Aktüel 

-Tişört giyen muhtar sokakta dolaşıyor aktüel görüntüler
-Muhtar ile röportaj

( OSMANİYE -ÖZEL)- Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir mahalle muhtarı, sosyal olaylara dikkat çekmek için üzerine “Uyuşturucuya hayır, maske mesafe hijyen, kadına şiddete hayır” gibi sloganlar içeren yazılar yazdırdığı tişörtler giyip geziyor OSMANİYE

- Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir mahalle muhtarı, sosyal olaylara dikkat çekmek için üzerine sosyal mesaj içeren yazılar yazdırdığı tişörtleri giyip mahallesinde öyle geziyor. Kadirli merkez Yeşiltepe mahalle muhtarı Murat Över, bazı olaylara dikkat çekmek için yaptırdığı tişörtleri giyerek insanlara sosyal mesaj veriyor. Tişörtlerin üzerine “Uyuşturucuya hayır, maske mesafe hijyen, kadına şiddete hayır” gibi sloganlar yazdıran muhtar Murat Över, her gün başka bir tişört giyip mahallesinde o şekilde gezerek sosyal mesaj veriyor. Amacının bu tür konulara dikkat çekmek olduğunu söyleyen muhtar Murat Över, “Tişörtlerime örnek mesaj veren sözleri ve beğendiğim güzel sözleri yazdırdım. Özellikle gündemimizde olan" Kadına Şiddete Hayır " gibi bir çok şiddet olaylarına şahit oluyoruz. Bir defa değil devamlı hatırlatmak amacıyla tişörtlerimin üzerine yazdırıp onları giyip 3-5 gün bu şekilde dolaşıyorum .İlk başta bir bakış oluyor tabi sonra çok güzel tepkiler alıyorum. İnsanlar çok beğendiklerini söylüyorlar amacıma ulaştığını düşünüyorum" diye konuştu.
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