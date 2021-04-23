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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Muhtardan öğrenciler için 23 Nisan etkinliği

Muhtardan öğrenciler için 23 Nisan etkinliği

Yapılan etkinlikler

( VAN ) VAN

Yarış Gesi Uttu Öğrenciler 


- Van’ın Bahçesaray ilçesinin Çatbayır Mahalle Muhtarı açık havada çocuklar için 23 Nisan etkinliği düzenledi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu sene pandemi gölgesinde kutlanıyor. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kutlama yapamayan çocuklar, Çatbayır Mahallesi Muhtarı Eyyüp Kayan’ın evinin yolunu tuttular. Yapılan görüşmenin ardından izin alan çocuklar için Muhtar Eyyüp Kayan, çocuklar için açık alanda 23 Nisan etkinliği düzenledi.
Yumurta, çuval ve halat çekme yarışmalarının da düzenlendiği etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.
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