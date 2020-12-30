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30 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Muhtar korona virüse yakalandı, 10 gün boyunca muhtarlık kapalı kalacak

Muhtar korona virüse yakalandı, 10 gün boyunca muhtarlık kapalı kalacak

MUHTARLIK BİNASINDAN GÖRÜNTÜLER,

Karantina Tarım Akalan 

-YAZIDAN GÖRÜNTÜ VE ARŞİVDEN MUHTARIN GÖRÜNTÜSÜ

( BURSA ) - BURSA

- Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Burhaniye Mahallesi Muhtarı Coşkun Yıldız da korona virüse yakalandı. Muhtarlık binasında hizmet verilmezken, Yıldız hastalığa yakalandığını cama astığı yazıyla duyurdu. Muhtar Yıldız, işlem yapmak isteyenlerin azasına ulaşmasını istedi. Tüm dünya korona virüsle mücadelesini sürdürüyor. Türkiye'de alınan kısıtlama kararların ardından vaka oranları düşüşe geçti. Tüm tedbir ve ikazlara rağmen vatandaşlar bu hastalığa yakalanmaya devam ediyor. İnegöl Burhaniye Mahallesi Muhtarı Coşkun Yıldız'ın da yaptırdığı test sonucunun pozitif olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine Muhtar Yıldız evinde karantinaya girdi Muhtarın karantinada olmasından dolayı hizmet binası geçici bir süreliğine kapatıldı. Muhtar Yıldız, cama yazı asarak virüse yakalandığı duyurdu. Duyuruda, "Muhtarımız Covid-19’a yakalandığından dolayı 1 hafta karantinadadır. İşlemleriniz için Erol Akkaya ile irtibata geçebilirsiniz" (SA-İHS)
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