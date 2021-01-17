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17 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Muhtar hırsızlara isyan etti: 'Mezarlığın musluklarını çalacak kadar mı düştünüz?'

Muhtar hırsızlara isyan etti: 'Mezarlığın musluklarını çalacak kadar mı düştünüz?'

çalınan musluk yerlerinden boşa akan sulardan görüntü

Hırsız 

-çeşmelerden görüntü
-Muhtar hasan efe konuşması

( BURSA -ÖZEL) Muhtar hırsızlara isyan etti: "Mezarlığın musluklarını çalacak kadar mı düştünüz?"- Hırsızlar mezarlığın musluklarını çaldı, tonlarca su boşa aktı BURSA

- Bursa'da hırsızlar mezarlığın musluklarını çaldı, bunu gören muhtar "Mezarlığın musluklarını çalacak kadar mı düştünüz" diye isyan etti.Gürsu ilçesi Cambazlar köyünün mezarlığının musluklarını hırsızlar çaldı. Köyden uzak yerde bulunan mezarlığın muslukları çalınınca tonlarca su boşa aktı. Muslukların çalındığını ve suların boşa aktığını gören Cambazlar Köyü Muhtarı Hasan Efe, çalınan muslukların yerine yenilerini taktırdı. Hırsızlara isyan eden muhtar Hasan Efe, "Su sıkıntısı çekiyorduk. Mezarlığın musluklarından ne istediniz?. Muslukları çalacak kadar mı düştünüz? Söyleseydiniz ben size musluk verirdim. Musluklardan ne istediniz tonlarca su boşa akmış" dedi.

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