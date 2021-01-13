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13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Mührü sökerek yeniden kumar oynanan iş yerine baskın

Mührü sökerek yeniden kumar oynanan iş yerine baskın

Kumarhane baskınından görüntü

Polis Güzergah Para Cezası Akalan Kaçış 

-Kaçan şahısların kaçış güzergahı görüntüsü

( ESKİŞEHİR )- 12 kişiye 53 bin TL ceza yazıldı- Polis baskını üzerine çatıdan yan binaya geçen 7 şahsa ise ‘Konut dokunulmazlığını ihlal’ suçundan ayrıca işlem yapıldı ESKİŞEHİR

- Eskişehir’de kumar oynarken yakalanan 12 kişiye 53 bin TL idari para cezası uygulandı. Edinilen bilgiye göre polis, Cumhuriye mahallesi Yıldırımer sokakta yaptığı denetimde, geçmiş tarihte mühürlenen bir iş yerinde tekrar kumar oynandığını tespit etti. Mührün söküldüğünün belirlenmesi üzerine düzenlenen operasyonda, bina içerisinde 5 şahsın olduğu görüldü.
Yapılan incelemelerde başka şahısların pencereden çıkarak çatıdan karşı binadaki boş daireye girdiklerinin tespit edilmesi üzerine şahısların kaçtığı boş dairenin sahibine ulaşıldı. Dairenin kapısı ikamet sahibinin rızası doğrultusunda açtırılarak saklanan 7 şahıs daha yakalandı. Toplamda 12 şahsın her birine ‘Sosyal Mesafeye Uymamak’ suçundan 3 bin 150 TL ve ‘Kumar oynamak’ suçundan bin 336 TL olmak üzere toplam 53 bin 832 TL idari para cezası uygulandı. Ruhsatsız işyeri sahibine ‘Kumar oynamak için yer ve imkân sağlamak’ ve ‘Mühür sökme’ suçlarından, adli işlem yapıldı. Ayrıca boş ikamete izinsiz olarak giren 7 şahsa ise ‘Konut dokunulmazlığını ihlal’ suçundan şüpheli olarak adli işlem yapıldı. (AFÇ-Y)
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