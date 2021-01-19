Mührü bozup yine oynadılar: 25 kişiye 77 bin 500 lira ceza



- Tekirdağ’ın Malkara İlçesinde daha önce sosyal mesafeye uyulmadığı ve şans oyunları oynandığı için mühürlenen kıraathanede çıkan 25 kişiye 77 bin 500 TL ceza kesildi. Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince daha önce düzenlenen operasyonda, Malkara İlçesine bağlı Camiatik Mahallesinde bulunan kıraathanenin işyeri ruhsatının olmaması ve sosyal mesafeye uymadan şans oyunları oynatılan kıraathane mühürlendi. İlçede denetimleri elden bırakmayan polis ekipleri, aynı kıraathanede yaptıkları kontrollerde işyerinin mührünün kopartıldığını fark etti. İçeriye giriş ve çıkışların olduğunu gören polis ekipleri, işyerine operasyon gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde, işyerinde 25 şahsın olduğu tespit edildi. Konuyla ilgili soruşturma işlemlerine başlanarak, içeride bulunan 25 kişiye İl Hıfzıssıhha Kanununa aykırı hareket etme sosyal mesafeye uymamaktan 77 bin 500 TL idari para cezası kesildi. (HLD-



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