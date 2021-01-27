Mühendislik öğrencileri hurda aracı 15 bin liraya yeniledi: 30 yaşındaki Serçe uçmaya hazır.

-Öğrencilerin sanayide aracı toplama aşamaları

-Sanayi detaylar

-Aracın çalıştırılması ve trafikte gezinmesi

-Araçtan detaylar

-Bedirhan Uygun ile röportaj

-Oğuzhan Çakır ile röportaj

-Aracın kullanılması ve diğer detay görüntüler



( ORDU -ÖZEL)- Hurda olarak satın aldıkları 30 yaşındaki aracı, öğrenci bütçeleriyle biriktirdikleri 15 bin lirayla adlıkları malzemeler ile restore eden iki öğrenci, otomobili trafiğe çıkarttı- 2 buçuk ayda restore edilen otomobil, öğrencilerin meslek hayatında tecrübe kazanmasını da sağladı ORDU



- Makine mühendisliği bölümü öğrencisi Ordulu iki arkadaş, hurda olarak aldıkları ve çalışmayan 30 yıllık aracı, öğrenci bütçesiyle kendileri toparlayarak, trafiğe uygun hale getirdi. Yaklaşık 3 ay süren yapım aşamasında işçilik vermeyen öğrenciler, 15 bin lira harcayarak topladıkları aracı, trafikte günlük olarak kullanıyor. 10 yıldır arkadaş olan 23 yaşındaki Bedirhan Uygun ile aynı yaştaki Oğuzhan Çakır, araçlara olan meraklarından dolayı üniversitede makine mühendisliği bölümlerini tercih etti. Ünye ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Bedirhan Uygun, İstanbul Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde eğitim görürken, arkadaşı ise Kocaeli’de aynı bölümü kazandı. Araçlara olan meraklarını anlatmak için bir video platformundan kanal açarak, bilgiler veren iki arkadaş, sonrasında ise kendi bütçeleri ile hurda bir aracı toplamaya karar verdi. Hurda ve çalışmayan olarak aldıkları aracı, 2 buçuk ay sonra trafiğe çıkarttılar Bir süre önce İstanbul’da bulunan bir tanıdıklarından düşük bir fiyata hurda haldeki 1990 model ’Serçe’ marka otomobil satın alan iki öğrenci, çekici ile aracı Kocaeli’ne getirerek, bir sanayi ustasının malzemelerini kullanıp toplamaya başladı.

Aracı ilk aldıklarında sadece kupası, motoru ve şanzımanı bulunan ancak çalışmayan araç üzerinde 2 buçuk ay çalışıp, öğrenci harçlıklarından da biriktirdikleriyle malzemeleri satın alıp, 15 bin lira para harcayarak kullanıma hazır hale getiren Bedirhan ve Oğuzhan, trafik muayenesini ve sigortasını yaptırdıkları aracı günlük olarak kullanmaya başladı.

İki arkadaş, aracı yapım aşamasında çektikleri videoları da, açtıkları kanaldan ve sosyal medya hesaplarından paylaşarak, insanlara duyurmaya çalışıyor. “Ustalara başvurmadan kendimiz toparladık” Projenin, kendilerini meslek hayatında da geliştirdiğini ve bilmedikleri bazı şeyleri bu sayede öğrendiklerini ve el becerilerini geliştirdiklerini ifade eden Bedirhan Uygun, “Araç 1990 model Serçe. Bizim aldığımızda bu araç hurda haldeydi ve içerisinde hiçbir şey yoktu. Sadece kaportası vardı, onun dışında tüm işlerini anladığımız kadarı ile biz kendimiz yaptık. Çok fazla ustalara başvurmadan, Kocaeli’nde bir ustamızın işyerinde, ustamızın aletlerini de kullanarak bu aracı biz kendimiz toplamaya çalıştık” dedi.

“15 bin liraya çalışıp yürüyen bir araç ortaya çıktı” Aracın, şuanda trafik muayenesinin olduğunu ve trafiğe çıkmaya uygun olduğunu aktaran Uygun, “Bu aracın, muayene ve sigorta ücreti hariç 15 bin lira kadar maliyeti oldu. Bizim için en gurur verici nokta ise eski ve klasik niteliği olabilecek bir aracın yeniden kazandırılması oldu. Bu araçları hurdaya ayırıp satıyorlar. Biz bunu yeniden ekonomiye kazandırmak adına, çöpe gitmesine gönlümüz el vermedi. Şuanda yeniden trafiğe çıkarttık ve diğer araçlar gibi gündelik olarak kullanıyoruz. Bunları yaparken de tamamıyla öğrenci bütçesi ile yaptık diyebiliriz. Tüm işlemlerini kendimiz yaptığımız için çok fazla maliyetimiz olmadı” şeklinde konuştu.

“Aracı aldığımızda içerisi komple boştu ve çalışmıyordu” Fatsalı Kocaeli Üniversite Makine Mühendisliği öğrencisi Oğuzhan Çakır da otomobillere olan ilgilerinden dolayı üniversite bu bölümü seçtiklerini ifade etti.

Açtıkları kanalda, otomobilin yapım aşamasını paylaşarak, bu tür projeleri insanlara duyurmaya çalıştıklarını kaydeden Çakır, “Bu nedenle bu aracı alarak, projesine başladık. Aldığımızda araç içerisi boş durumdaydı ve 2 buçuk yıldır kullanılmıyordu. Motoru da çalışmıyordu, çekici ile İstanbul’dan Kocaeli sanayisine götürdük. Sanayide temizlik ve onarımlarını yapıp, hazır hale getirerek, trafiğe uygun şekilde tamamladık. Bu aracın yapım aşamalarını da kendi kanalımızda paylaşıyoruz” ifadelerine yer verdi. Çakır, özellikle gençlerin bu şekilde hobilere yönelerek, hem kendilerini geliştirebileceklerini, hem de topluma katkılı işler ortaya çıkartabilecek bireyler olarak yetişebileceklerini ifade ederek, topladıkları araç sayesinde meslek dallarında da çok fazla tecrübe kazandıklarını sözlerine ekledi.



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