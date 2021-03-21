Mühendisliği bırakıp kaz çiftliği kurdu

-Üretici kazlarla birlikte

-Hobi olarak başladığı işte çiftlik sahibi olan üretici anlatımı

-Kazlar sulanırken

-Detaylar

-Üreticinin talepler karşısında zorlanmasını anlatması

-Kuluçka makinalarında civciv çıkarımı anlatımı



( KIRŞEHİR ) -- Kırşehir’den, Kars’a kaz gönderiyor- Hobi olarak başladı mesleği oldu KIRŞEHİR



- Kırşehir’de yaşayan Orhan Güzel (42) mühendisliği bırakarak kaz çiftliği kurdu. Hobi olarak başladığı kaz yetiştiriciliği mesleği olan Güzel, 20 kazla başladığı işini yumurta ve civciv alarak sayısı 500 kaza çıkarttı. Haftada bin ayda 4 bin adet üretim yaptığını söyleyen Güzel, “Haftada bin ayda 4 bin adet kaz ve civciv üretiyorum. Üretilen civcicleri önce yöremde sonrada ülke genelinde dağıtım yapıyorum. Kazları anaç olarak büyüttükten sonra kesimlik yapıyorum. Kurutup tuzlayarak da Kars’a satışını yapıyorum”dedi.

Talepler karşısında zorlanmaya başladı Kırşehir’in Kaman ilçesinde oluşturduğu çiftliğinde talepler karşısında zorlanmaya başladığını ifade eden üretici Güzel, “Kars kazı olarak bildiğimiz kazı, Kırşehir’de tuzlama ve kurutma işlemi sonrasında hazırlayıp gönderiyoruz.”diye konuştu.

Kazlardan elde edilen yumurtalarla kuluçka makinelerinde civciv çıkartılıyor Kaz yumurtaları ile kuluçka makinelerinde civciv çıkarttığını anlatan Güzel, hafta da bin ayda ise 4 bin adet civciv üretimi yapan Kırşehirli mühendis sezonda 20 bin civciv üretimi sayısına ulaşıyor. (VA-EÖ-



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