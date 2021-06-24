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24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Mühendis Mehmet Akcan’ın ölümüne ilişkin açılan davada yargılamaya devam edildi

Mühendis Mehmet Akcan’ın ölümüne ilişkin açılan davada yargılamaya devam edildi

Mehmet Akcan’ın ailesinin avukatı Ömer Kılıç’ın açıklaması

Termal Kamera Kamera Mahkeme Heyeti Terör Örgütü Mayın Patlaması 

-arşiv

( KİLİS ) KİLİS

- Kilis'te, 2017 yılında mühendis Mehmet Akcan'ın sınır hattındaki mayın patlamasında hayatını kaybetmesine ilişkin açılan davada yargılamaya devam edildi. Mühendis Mehmet Akcan (30) 23 Ağustos 2017’de Demirışık Köyü Şimşek Hudut Karakolu sorumluluk alanındaki sınır hattında yapımı süren duvar inşaatını kontrol ettiği esnada PKK/YPG tarafından döşenen mayının üzerine basması sonucu hayatını kaybetmişti. Akcan’ın ölümüne ilişkin dönemin 2. Hudut Tabur Komutanı eski Kurmay Yarbay Mehmet Okan Arıkan hakkında "olası kastla bombalayarak adam öldürme", M.Ş., H.O., A.Ü., M.S., M.G.İ., N.Y. ve S.K. isimli şahısların hakkında ise "taksirle ölüme neden olma" suçundan iddianame hazırlandı. Kilis 1 Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın 2’nci duruşması bugün görüldü.
Duruşmaya tutuksuz yargılanan sanıklar Sesli Görüntülü Kayıt ve Video Konferans Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.
Duruşmaya SEGBİS’le bağlanan sanıklar önceki duruşmalarda verdikleri ifadeleri tekrarlarken, mahkeme heyeti dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 4 Ekim tarihine erteledi. “Maktul tedbirsizlik, ihmal sonucu vefat etti” Duruşma sonrası hayatını kaybeden mühendis Mehmet Akcan'ın ailesinin avukatı Ömer Kılıç açıklama yaptı. Kılıç, yaptığı açıklamada dosyanın esasına girmesinin doğru olmadığını ifade ederek, “Yüce Türk yargısı, bu davanın sorumlularını, dahili olanları, ihmali olanları bulacaktır. Biz yargıya inanıyoruz. Ortada gerçek bir terör faaliyeti vardır. Sorumlu olduğunu düşündüğümüz şahıslar gerekli tedbiri, önlemi almamıştır. Bu tedbirsizlik, ihmal sonucu, hatta sorumsuzluk sonucu maktul vefat etmiştir. Biz sonuna kadar maktulün ve ailesinin haklarını arayacağız. Terör örgütü PYD’nin döşediği mayın sonucu maktul vefat etmiştir. Biz yargıya güveniyoruz. Hakeme heyeti titiz bir çalışma yürütüyor. Biz de adaletin tecelli etmesi için elimizden gelen yardımı yapıyoruz ”dedi.
Davanın geçmişi Mühendis Mehmet Akcan, Kilis'te 2017 yılında sınır hattında mayın patlaması sonucu hayatını kaybetmişti. Olayın ardından Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı dönemin 2. Hudut Tabur Komutanı olan ve FETÖ'den ihraç edilen eski kurmay yarbay Mehmet Okan Arıkan ile M.Ş., H.O., A.Ü., M.S., M.G.İ., N.Y. ve S.K. isimli şahıslar hakkında iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianamede, 8 Temmuz 2017’de sınır hattında inşa edilen duvarın Türkiye tarafına geçen 5-6 terör örgütü PKK/YPG mensubunun toprağa mayın tuzakladıkları, sınır hattında görevli askerlerin söz konusu olayı zırhlı aracın termal kamerasıyla kaydettikleri belirtilirken, askerlerin durumu sanık Mehmet Okan Arıkan’a bildirdikleri, Arıkan’ın ise nöbetçi askerlere kendisi gelen kadar olay müdahale etmemeleri yönünde emir verdiği aktarılmıştı. (‘MAD-SVY-
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