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MUĞLA - Yürüyüş yaparken kaybolan 2 kişi bulundu
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23 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
MUĞLA - Yürüyüş yaparken kaybolan 2 kişi bulundu

MUĞLA - Yürüyüş yaparken kaybolan 2 kişi bulundu

- Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin çalışması - Kaybolan kişilerin bulunması Muğla 'da yürüyüş yaparken kaybolan 2 kişi bulunduMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Fethiye ilçesinde, yürüyüş için çıktıkları ormanlık alanda kaybolan 2 kişi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından bulundu.İlçeye tatile gelen Fatma A. (31) ve Türkay G. (34), Faralya Mahallesi Kabak Koyu'nda yürüyüşe çıktı. Ormanlık alanda kaybolan Fatma A. ile Türkay G. yardım talebinde bulundu. Bölgeye Ölüdeniz'de konuşlu JAK ekibi sevk edildi. Yaklaşık 4 saatlik aramanın ardından iki kişiye ulaşıldı.İlçeye getirilen ikilinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi

Ormanlı Yardım Talebi Tatİl 

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