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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
MUĞLA - Yolda bulduğu 14 bin 900 lirayı sahibine teslim etti

MUĞLA - Yolda bulduğu 14 bin 900 lirayı sahibine teslim etti

- Paranın sahibine teslim edilmesi - Parayı bulan Ercan Çetintaş'ın konuşması - Sahibinin teslim aldığı parayı çantasına koyması ve bulan kişiye teşekkürü - Paranın sahibi Seda Göncü'nün konuşması Muğla 'da bir kişi yolda bulduğu 14 bin 900 lirayı sahibine teslim ettiMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Menteşe ilçesinde bir kişi, yolda bulduğu 14 bin 900 lirayı sahibine ulaştırdı.Muslihittin Mahallesi Cemal Karamuğla Sokak'taki Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde çalışan Ercan Çetintaş (36), yolda bulduğu içinde 14 bin 900 lira olan çantayı, Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi'ne teslim etti.Polis ekiplerinin çalışması sonucu paranın sahibinin dershane çalışanı Seda Göncü (33) olduğu belirlendi. Çetintaş, polis merkezine davet edilen Göncü'ye parasını teslim etmenin huzurunu yaşadı.Çetintaş, yaptığı açıklamada, üzerine düşeni yaptığı için mutlu olduğunu belirterek, "Haram lokma bizim boğazımızdan geçmez." dedi.
Göncü, duyarlılığı ve dürüstlüğünden dolayı Çetintaş'a teşekkür etti.

Polis Polis Merkezi 

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