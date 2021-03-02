MUĞLA - Yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitime başlandı
- Öğrencilerin okul bahçesinde İstiklal Marşı'nı okuması - Öğrencilerin sınıflara alınması - İlk ders heyecanı yaşayan öğrenciler - Sınıflarda şarkı söyleyen öğrencilerMUĞLA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) risk değerlendirme haritasına göre, yüksek riskli iller arasında yer alan Muğla 'da, okul öncesi, ilkokullar ile liselerin 8 ve 12. sınıflarında yüz yüze eğitime başlandı.Okul öncesi, ilkokullar ve liselerin 8 ile 12. sınıflarındaki 103 bin 536 öğrenci, salgın tedbirleri kapsamında uzaktan devam eden eğitimin ardından bugün maskelerini takarak okullarına geldi. Muğla 'nın Menteşe İlçesinde bulunan Vali Recai Güreli İlkokulunda açılışI ve bayrak töreni düzenlendi. Muğla Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, burada öğrencileri karşılayarak kendilerini çok özlediğini söyledi.
Töre, eğitime açılan okullarda her türlü tedbirin alındığını, maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edildiğini söyledi.
LLiselerin 12. sınıflarında seyreltilmiş sınıf uygulamasıyla yüz yüze eğitime başlandığını belirten Töre, "12. sınıflarda yüz yüze yapılacak dersler, öğrencilerin merkezi sınavlara ilişkin beklenti ve ihtiyaçları da dikkate alınarak haftada en az 16, en fazla 24 saat olacak şekilde eğitim kurumu müdürlüklerince belirlenerek planlanacak." dedi. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çok Programlı Anadolu Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi ve Spor Liselerinin çerçeve öğretim programlarında yer alan derslerin uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitim ile yapılacağını anlatan Töre, bu kapsamda 51 meslek lisesinde 11 bin 187 öğrencinin de uygulamalı eğitimlerini okullarında yüz yüze olarak göreceklerini ifade etti.
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