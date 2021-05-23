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23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
MUĞLA - Yangında bir hektar orman alanı zarar gördü

MUĞLA - Yangında bir hektar orman alanı zarar gördü

- Yanan ormanlık alandan yükselen dumanların helikopterden görüntülenmesiMuğla'da çıkan yangında bir hektar orman alanı zarar gördüMUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.Ören Mahallesi Türkevleri mevkisindeki ormanlık alanda belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Yangına havadan 2 helikopter, karadan da arazözler ve yangın söndürme işçileriyle müdahale edildi.Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu söndürülen yangın, yaklaşık bir hektar ormanlık alana zarar verdi.Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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