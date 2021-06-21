Muğla’ya ‘Altın Kent’ ödülü

-ÖDÜL VERİLMESİ

-MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI OSMAN GÜRÜN KONUŞMA



( MUĞLA )- Muğla Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Altın Kentler Derneği’nin düzenlediği ‘Altın Kent’ temasında 30 Büyükşehir içinde birincilik ödülü aldı. MUĞLA



- Muğla Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Altın Kentler Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ‘Şehirciliğin marka yarışması’ olarak da tanımlanan Golden City Awards 2020 yarışmasında ‘Altın Kent’ ödülü aldı. Türkiye’de şehircilik alanında marka yarışması olan Golden City Awards 2020 yarışmasında 30 Büyükşehir Belediyesi arasında Ankara, Aydın, Antalya, Manisa ve Muğla Büyükşehir Belediyesi finale kalmıştı. Muğla Büyükşehir Belediyesi ‘Altın Kent’ temasında aldığı birincilik ödülü Uluslararası Altın Kentler Derneği Başkanı Cenap Tuncer tarafından Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün’e verildi.

Ödül töreninde konuşan Uluslararası Altın Kentler Derneği Başkanı Cenap Tuncer, “Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz ‘Altın Kent’ ödülleri iki kategoride verilmektedir. Birincisi halkın enleri dediğimiz halkın başarılı bulduğu ve önerdiği 20 kişiden oluşan kurulumuzun da çeşitli kriterleri değerlendirdiği bir ödül var. İkinci ödül ise yerel yönetimlerin ilgili birimlerince yapılan şehircilik alt ve üst yapı ile sosyal belediyecilik gibi pek çok geliştirdikleri projeler ile başvuru yaparlar bize. 2020 yılında yapılan değerlendirmede yılın en başarılı Büyükşehir Belediyesi Muğla Büyükşehir Belediyesi” dedi.

Bu tür ödüllerin kendilerini daha çok motive ettiğini belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, “Uluslararası nitelikte değerlendirme kuruluşu olarak bu ödülü size uygun gördüler. Bu ödül bütün Büyükşehir çalışanları adına ben alıyorum. Biz büyük bir aile olarak hep birlikte halkımıza hizmet ediyoruz. Halkımızın takdirlerini de hep birlikte alıyoruz. Bu tür ödüller yapılan işlerin halk tarafından nasıl değerlendirildiğini gösteriyor. Bizim için ‘sağol’ denmesi bile ayrı bir ödüldür. Bu tür ödüller bizi çok daha fazla motive ediyor. Daha fazla hizmet etmek için bize enerji veriyor” dedi.



