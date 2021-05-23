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23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
MUĞLA - 'Viking Sea' adlı kruvaziyer ikinci kez Bodrum'da

MUĞLA - 'Viking Sea' adlı kruvaziyer ikinci kez Bodrum'da

MUĞLA - "Viking Sea" adlı kruvaziyer ikinci kez Bodrum'da - Viking Sea" isimli kruvaziyer, - Kruvaziyerin yanaştığı iskelede ve çevresinden görüntü, - Kruvaziyerden görüntü. "Viking Sea" adlı kruvaziyer ikinci kez Bodrum'da - Norveç bayraklı 227 metrelik gemi, mürettebat alımı için Muğla 'nın Bodrum ilçesine demirlediMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesine bu sezon ikinci kez gelen "Viking Sea" isimli kruvaziyer, Bodrum yolcu limanı iskelesine yanaştırıldı.İtalya'nın Trieste Limanı'ndan yola çıkan Norveç bayraklı 227 metrelik gemi Bodrum'a geldi.Martta 120 yabancı mürettebatın yanı sıra erzak alımı için Bodrum'u tercih eden geminin, bu kez de yaklaşık 285 mürettebatı almak için Bodrum'a demirlediği öğrenildi.Hava yolu ile Türkiye'ye gelecek mürettebatın, salgın önlemleri uygulanarak gemiye alınacağı belirtildi. 8 gün ilçede kalması planlanan geminin, işlemlerinin ardından Malta'ya gitmek üzere 1 Haziran'da ilçeden ayrılması planlanıyor.2016 yılında inşa edilen 930 yolcu kapasiteli gemide, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) testi de yapıldığı kaydedildi.

Koronavirüs Batın İtalya 

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